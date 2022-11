Narvast pärit muusik Oleg Pissarenko: „Pole midagi imestada, et inimestel on Venemaa ja vene inimeste suhtes pime hirm.“

Venekeelsest piirilinnast pärit Oleg on Ukraina juurtega mees. Olegi emapoolne vanaisa oli ukrainlane ehk hoholl. Ehkki venelased on sõja käigus andnud hohollile põlastava tähenduse, on see nimetus Olegi sõnul ajalooliselt tähendanud uhke hoiaku ja loomuga kasakaid. Olegi vanaisa juhtis nõukaajal Narvas Kreenholmi hiigelvabrikut. „Vanaisa ja vanaema õppisid Leningradis tekstiilitööstust ja pärast lõpetamist suunati nad Narva,“ teab Oleg. „Kõigepealt olid nad insenerid, ajapikku tegid Kreenholmi manufaktuuris karjääri. Lõpuks töötas ka mu ema samas vabrikus, oli personaliosakonna juhataja. Võttis inimesi tööle. Mina mäletan aga seda aega, kui juba suurem olin, mil algas massiline koondamine. See kõik käis minu ema kabinetist läbi.“ Sel ajal anti hiigelvabrikust hundipasse sadade kaupa. Pole ka ime – kõige parematel aegadel rassis Kreenholmis üle 8000 töötaja.