SKANDAAL: Rihanna kutsus Johnny Deppi oma pesusõule esinema

59aastane Depp, kelle väitel hävitasid eksabikaasa Amber Heardi vägivallasüüdistused tema karjääri, astub üles Rihanna pesufirma Savage X Fenty uuel sõul ning on sellele juba reklaamiklipi filminud, kirjutab CNN. Moedemonstratsiooni näidatakse järgmisel nädalal Amazon Prime'i voogedastusteenistuses. Depp on esimene mees, kes on Rihanna pesusõus omaette segmendi saanud.