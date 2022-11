Bondi-tüdruk Gemma Arterton saab emaks

Näitlejanna on 2019. aastast abielus „Peaky Blindersi“ näitleja Rory Keenaniga. 2010. aastal sõlmitud noorpõlveabielu Stefano Catelliga purunes 2013. Samal aastal ütles Gemma The Timesi intervjuus, et pole veel laste saamiseks valmis. „Õiget aega plaanida vist ei saagi. Ma pole lasteks valmis, sest tahan olla veendunud, et saan tagasi tulla ja filmitööstusele endiselt väärtuslik olla. See saab sündida alles siis, kui tunnen, et olen veidi rohkem saavutanud … või kui olen vähemalt saavutanud midagi sellist, mille üle olen uhke.“