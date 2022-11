"Harry Potteri" täht visati võõrutusravilt välja

Felton (35) räägib oma mälestusteraamatus „Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard“, kuidas ta oli aastaid alkoholist ja uimastitest sõltuvuses. Napsi nahka läks ilmselt ka Tomi paljutõotav karjäär: ta kaanis iga päev õlut ja viskit. Narkootikumid tõid kaasa veelgi suurema sõltuvuse ja vaimse tervise probleemid.