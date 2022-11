Selena Gomez ei pruugi bipolaarsuse tõttu lapsi saada

30aastane Selena rääkis ajakirjale Rolling Stone, et mõni aasta tagasi tabas teda psühhoos. Ilmnes, et ta kannatab lisaks luupusele, millest ta on varem rääkinud, bipolaarse häire all. Vaimse tervise probleemid olid tekkinud tasahilju 20. eluaastate algul. „Hakkasin tundma, et ma ei ole oma tunnete peremees, olgu see suur rõõm või suur ahastus.“