ÕL VIDEO | Tohutu suures uues erootikapoes pettunud Marimellid: sekskiike pole ammu kasutanud, nüüd valetame lastele multika ajal, et lähme koosolekule

Koolitaja Epp Kärsin tunnistab uue erootikapoe avapeol, et tema suur seksmänguasjade fänn ei ole. „Ma armastan väga naturaalsust. Mul mingid sekslelud on, aga minu keha käivitub paremini läbi päris puudutuste. Loomulikult dildod, vibraatorid, sidumismängude jaoks köied, rihmad, silmaklapid, piitsad on mul olemas, aga mulle meeldib see protsess iseenesest,“ jagab Kärsin ja lisab, et kindlasti on kordi, kus on vaja kinni siduda ja piitsa anda, kuid on ka kordi, kus mänguline seks ilma mänguasjadeta võib kesta tunde ja tunde.