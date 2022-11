ÕL VIDEO | Mõjuisikust tippmodell Agne Vaher: kui Instagrami konto tagasi sain, puhkesin õnnest nutma

Mõne jaoks võib Instagram olla tõepoolest terve elu ja kui ühel päeval ärgata ja märgata, et sinna kümne aasta vältel postitatud materjal on koos kümnete tuhandete jälgijatega kadunud, võib šokist hing kinni jääda. Just sellise äreva perioodi elas üle suunamudijast tippmodell Agne Vaher. Nüüd, pärast kolm ja pool nädalat kestnud närvesöövaid pingutusi, sai ta viimaks oma vana konto koos jälgijatega tagasi ning puhkes suurest õnnest nutma.