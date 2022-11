Printsess Anne’i väimees osaleb kuulsuste džungli-reality’s

Prints Harry ja hertsoginna Meghan saavad alatasa oma avalike ülesastumiste eest nahutada, kuid Harry tädi printsess Anne’i väimees teeb midagi sellist, mida pole teinud ükski Briti kuningliku pere liige – Mike Tindall asub võistlema Briti kuulsuste džunglisarjas „I’m a Celebrity – Get Me Out of Here“.