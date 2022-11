Armukahur Nick Cannon valmistub 11. ja 12. lapse sünniks

Cannoni ja modell Alyssa Scotti pisipoeg suri mullu detsembris viiekuusena. Nüüd on Alyssa taas beebiootel. Scott teatas hiljuti Instagramis lapseootusest ning kinnitas nüüd kuuldusi, et beebi isa on teletäht Cannon.

Cannonist on taas sedapsi ka Abby De La Rosa, kel on telestaariga aastased kaksikpojad Zion ja Zillion.

Cannonil on veel seitse last nelja naisega. Kolm nooremat last on ilmale tulnud viimaste kuude jooksul. Vanimad võsukesed on 11aastased kaksikud Moroccan ja Monroe, kelle ema on Nicki eksabikaasa Mariah Carey.