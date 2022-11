ÜKS KORD VEEL? Mihkel Raud: kolm abielu on ka juba päris palju

„Nii nagu mis tahes teist meest võluvad mind naises intelligents, sarm, ilu, mingi füüsiline tõmme – need on igas inimeses olemas, mida mina, sina või kes iganes kolmas mees otsib. Lihtsalt mõnega meil see klikk toimub ja mõnega ei toimu. Kujutan ette, miks paljud inimesed tahavad seda teada – inimesed tahavad ju ka minu elu elada, sest ma tean, et see on suurepärane,“ räägib Raud tema ja uue kallima Maria kooselust.