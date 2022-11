KUIDAS LEMBIT ULFSAKIST LAULJA SAI: „Kas te ise ka aru saate, mida te teete?! Võtke mind ka punti!“

Mõistagi polnud Viidingul-Rätsepal mingitki plaani bändi teha. „Juhan polnud aasta otsa laulutundides käinud, ent arvestus oli vaja õiendada,“ muheleb Rätsep. „Kui see arvestus oleks sooritamata jäänud, saanuks Juhan puuduliku ja see tähendanuks koolist väljaheitmist.“ Oma suurt muret kurtis Viiding Rätsepale päev enne saatuslikku eksamit. Rätsepa meelest olnuks see rumal lugu, kui Viiding laulmise pärast lavakoolist välja kukkunuks, sest tegu oli musikaalse inimesega. Väljalangemine koolist võrdus katastroofiga. „See oli surmahirm,“ sõnab ta. „Sõber oli vaja ära päästa!“ Idee, kuidas Viiding täbarast olukorrast välja päästa, sündis käigu pealt.