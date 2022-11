LAUL POLE KÕLANUDKI – FAVORIIT JUBA TEADA! Alika Milova „Eesti laulul“ osalemisest: pühendan võistlusloo iseendale

20 poolfinalisti lugusid kuuleb publik esmakordselt alles 2. detsembril ETV erisaates. „Eesti otsib superstaari“ kaheksanda hooaja võitja Alika Milova pani võistlustulle väga isikliku sisuga laulu. Tele-eetris tänavustest lauludest rääkinud žüriiliige Janika Sillamaa hindas, et lool „Bridges“ on suur potentsiaal Eurovisionile pääseda. „See on hästi produtseeritud ja lauldud. See on midagi, mille üle võib uhkust tunda,“ kommenteeris Sillamaa teisipäeval „Ringvaates“. Seda räägivad aga teisedki teadjad.