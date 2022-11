Drake vaatab iga päev pornot ja semmib 4-5 naisega korraga

Pere rajamise plaane räpistaaril praegu pole. Tal on suhtest endise pornotähe Sophie Brussaux'ga viieaastane poeg Adonis. Drake tunnistas, et käib praegu nelja-viie naisega korraga. „Kokku moodustavad nad ühe naise,“ seletas räppar. „Mulle meeldib iga tüdruku juures kaks asja.“ Ta lisas: „Mulle meeldib, mis tööd tüdruk teeb.“

Drake usub, et kunagi võiks temastki abielumees saada. „Kord, kui kõik on tehtud ja see sõltuvus tööst ja edust ja edasi liikumisest on läbi, tunnen, et vajame midagi tõelist. Loodetavasti pole siis liiga hilja.“