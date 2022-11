ÕL VIDEO | „ROOSA REPORTER“ | Yoko Alender, Helle-Moonika Helme ja Raimond Kaljulaid pihtide vahel! Kes neist on proovinud kanepit? Mis aitaks noori, kes tunnevad sõjahirmu?

Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Raimond Kaljulaid ütleb muheledes, et tema on kanepit proovinud. „Minugi poolest võiks seda legaliseerimist täiesti kaaluda. Kardetakse, et kui inimesed proovivad kanepit, hakkavad nad tegema ka tõsisemaid narkootikume. Neid riike (kus kanep on legaalne – toim.) tuleb maailmas üha rohkem juurde ja mine tea – võib-olla jõuab see meieni hiljem.“