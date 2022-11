„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Kalle Sepp 40: kui su ümber on ilusad inimesed, siis tuleb ka ise natuke rohkem vaeva näha

Kallel on Tallinna Ülikoolist töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialal bakalaureusekraad, pärast seda astus magistriõppesse. Ta on töötanud Eesti Televisioonis produtsendi assistendina ning lauljana kruiisilaevade meelelahutusprogrammides, samuti revüüteatris Starlight Cabaret õhtujuhi ja lauljana. Lisaks on ta laulnud veel Tallinna Ülikooli Meeskooris, kus oli kolm aastat ka koori presidendiks. Solistina teeb kaasa ansamblis The Purple Gang.