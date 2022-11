VÕRU VERI EI VÄRISE! Üksinda nelja last kasvatav Ahti: Brigitte Susanne saates osalemine tõi mind argielust väja. Midagi peab alati tules olema, siis ma ei jahtu maha

„Ütlesin lastele, et lähen filmivõtetele, mitte „Vallalise kaunitari“ saatesse. Kui saade välja hakkas tulema, siis nad said aga aru. Üks kaksikutest küsis minult lõpuks: „Kas Brigitte on meie uus ema?““ meenutab Ahti Lind (37) muiates. Võru mees on saanud elult küll väga valusa hoobi, kuid sellele vaatamata leiab ta enda ümbert indu ja rõõmu ning ei lase pead norgu.