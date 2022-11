KUS ON TÕDE? Mihkelson vannub, et fotodele loodi ebaõiglaselt seksualiseeriv alatoon, vastaspoole sõnul on tegevus olnud sihipärane

Sellegipoolest on Marko ja Tuuli Mihkelson otsustanud suu avada. „See on väga ebaõiglaselt toodud avalikkuse ette ja selle käigus on sisuliselt püütud nii mind kui ka minu abikaasat ühiskonnas tühistada – süüdistades meid tegudes, mida me pole teinud. See ongi põhjus, mitte jätta küsimusi õhku,“ põhjendab Marko.