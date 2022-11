Marju Kõivupuu: halloween ning mardi- ja kadripäev on kaugelt sugulased

Paar päeva tagasi liikusid õhtupimeduses ringi tontideks ja luukeredeks maskeeritud lapsed, ulgusid hirmsa häälega, käisid ukselt uksele ja nuiasid kommi. Paljudele meist teeb meelehärmi, et ameerikalik-kommertslik-lärmakas halloween on välja tõrjumas eesti omi toredaid traditsioone – mardi- ja kadrisanditamist. Folklorist Marju Kõivupuu sõnul on nii see iidne keldi rituaal kui ka meie mardi- ja kadripäev juuripidi seotud hingedeaja ja surnud lähedaste kojuootamise ja vastuvõtmisega.