FOTOD | Palju õnne! Kaunis tuletõrjuja, Missis Estonia 2022 Renne Merilo skooris täiega ka Missis Worldwide’i võistlusel

Missis Estonia võistlus tähistab 30. juubeliaastat ja selle puhul on Tiina Jantson ning Sixtina Tantsu- ja Modellikool korraldajana saanud veel ühe suure kingituse. Esimene kingitus oli Missis Estonia 2021 Ave Tarendi Mrs. Earth 2022 võit ja nüüd Missis Estonia 2022 Renne Merilo esimese printsessi tiitlivõit Mrs. Worldwide 2022 võistlusel Singapuris. „Super tulemus nii väikese maa esindajatelt nagu on Eesti,“ rõõmustab Jantson. „Kusjuures, sama võistluse on korra Eesti esindaja juba ka varem võitnud. Esimene Mrs Worldwide 2017 oli Triinu Akimseu. Eesti naised on ikka maailma kauneimate ja tublimate hulgas!“

Mrs Worldwide 2022 lõpptulemused on teie ees!