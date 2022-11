KES ON VANAMEHE AUTOR? „Vanamehe filmi“ tegijad on totaalselt tülli pööranud

„Vanamehe algne idee polnud kindlasti Miku oma, nagu ei olnud kindlasti ka tema idee Vanamees multikaks vormida,“ põrutab Vanamehe multikate üks tegijatest Peeter Ritso. Kompanjon Mikk Mägi talle võlgu ei jää. „Üks asi, millest Peeter vist hästi aru ei saa või ei taha aru saada, on see, et ta ei ole Vanamehe multika või Vanamehe enda idee autor. Peeter ei mänginud Vanamehe karakterit, ta tegi lihtsalt Vanamehe häält,“ väidab Mikk.