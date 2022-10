HÜVA NÕU | Eestis on ligi 100 000 inimest, kes omavad halbasid võlgasid. Kuidas halb võlg heaks muuta?

Võlad on meie ühiskonnas päris suur probleem ning viimaste andmete järgi on Eestis ligi 100 000 inimest, kes omavad halbasid võlgasid ning paljud neist on nende tasumisega jännis. Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe selgitab, kuidas vabaneda halvast võlast, et alustada investeerimisega ja toob välja, et on olemas ka häid võlgu, mis hoopiski rahalise vabaduse teekonnal edasi aitavad.