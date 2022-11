ÕL VIDEO JA GALERII | Uue raamatu autor Mihkel Raud naiste võludest: neil on võime meest püsti hoida, kui ta hakkab pikali kukkuma

Kas ka Mihkli 23 aastat noorem kallim Maria võis teda raamatuks inspireerida? „See raamat on väga autobiograafiline ja valdavalt ikkagi ulatub perioodi enne minu tänast elu,“ lausub ta. Mihkel viskas raamatuesitlusel nalja ka selle üle, et talle meeldivad noored naised. Mis nende juures siis nii paeluv on?