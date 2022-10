FOTOD | Staarakrobaat Vello Vaher: nende pükstega kavatsen purustada hammastega köiel rippumise maailmarekordi!

Vaher valis Muuga kollektsioonist stiilsed püksid ja moodsa särgi ja usub, et need riided aitavad teda vana maailmarekordi purustamisel. „Aastal 2017 rippusin hammastega 4 min 12 sek ja sain Guinessi rekordi mōneks ajaks enda nimele,“ pajatab Vaher. „2022. aasta 11. juunil tegin Guinessi rekordiürituse Pärnus Grillfestil - hüppasin jalad kaela taga 20 meetrit ajaga tiba üle 25 sekundi. Grillfesti ja Eesti Messide organiseerijad on paraku selle rekordi vormistamise ja Guinessi kontorile kinnitamiseks saatmisega viivitanud ja vastust veel kahjuks ei ole."