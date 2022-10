JÄTKAMINE OLEKS SUUR RISK! villemdrillem lahkub tantsusaatest

„Tantsud tähtedega“ kolmandas saates 23. oktoobri õhtul vigastas villemdrillem pasodoble tantsu ajal tugevalt põlve ning läks üheks nädalaks vigastuspausile, et selgitada, mis seisus on põlv ning kas ta saab treeneri Greta Korjuga võistlemist jätkata või mitte. Nüüdseks on kindel, et kahjuks ei saa tantsutäht enam saates kaasa lüüa, sest see oleks liiga riskantne, edastas TV3 pressiteates.

Nii villemdrillemil kui ka tema treeneril Greta Korjul on kahju võistlus katkestada, sest paar sai just õige tantsuhoo sisse ning järgmiste etteastete osas olid ideed küpsed. „Tung jätkata oli suur ning olime Gretaga ka juba edasiste saadete plaani paika pannud,“ rääkis villemdrillem, nentides, et läks nii nagu minema ei pidanud. „Selgus, et minu parema põlve side on osaliselt ikkagi viga saanud - jätkamine oleks riskantne ning oht uuemaks ja suuremaks vigastuseks väga suur,“ selgitas ta.

„Tantsud tähtedega“ produtsent Raivo Suviste tunnistab, et loomulikult lootis kogu tiim, et villemdrillem saab pärast vigastuspausi edasi tantsida, ent mõistab otsust, sest kõige tähtsam on tervis. „Kõigile fännidele on aga siinkohal edastada rõõmustav uudis – vilemdrillemit ja Gretat näeb ikkagi ka novembri lõpus toimuvas tantsusaate finaalis koos teiste saatest lahkuma pidanud paaridega. Kuidas nad siis meid rõõmustavad, jäägu üllatuseks,“ andis Suviste teada.

villemdrillem on võimaluse eest „Tantsud tähtedega“ saates kaasa lüüa väga tänulik: „Tänan kogu saate meeskonda usalduse, toetuse ning aja eest. Eriline tänu Gretale, kes oli nõus mind taltsutama ning pani mind liikuma nii nagu poleks kunagi arvanud, et liigun,“ sõnas ta.