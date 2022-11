„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Viie lapse ema Airi Vipulkumar Kansar: „India mehe jaoks olen ma nagu näritud õunavars.“

Minu seekordseks hommikusöögi kaaslaseks on oma 45ndat sünnipäeva tähistav kantrilaulja Airi Vipulkumar Kansar, neiupõlvenimega Airi Viil, vahepeal tuntud ka kui Airi Ojamets. Ta on juba kümme aastat olnud abielus Indiast pärit mehe Vipuliga (37). Trehvasime värvika ja elurõõmsa naisega India, Hiina ja Tai toitu pakkuvas restoranis, mis asub Tallinna südames Stockmanni 5. korrusel. Tegu on ühe vähestest halal sertifikaadiga söögikohaga Eestis. Airi sõnul on halal rohkem moslemite teema, tema ise kuulub hinduna aga taimetoidu eelistajate ridadesse. Naine tunnistab, et tegelikult pole võimalik Eestisse üldse teha üht õiget India restorani. Lisaks teeb ta šokeeriva ülestunnistuse: „India mehe jaoks olen ma nagu ära näritud õunavras.“ Miks, seda vaata täpsemalt videost!