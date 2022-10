ÕL VIDEO | Brigitte Susanne Hunt paljastab: mis on ühist tema tantsupartneril Robertil ja „Vallalise kaunitari“ võitjal?

„Robert ütles saates, et ta kunagi ei tea, mis tujuga ma trenni tulen ja mis täna saab. „Vallalise kaunitari“ võitja ütleb mulle samamoodi, et iga päev on uus ja kunagi ei tea, milline isiksus täna välja tuleb,“ arutleb saates „Tantsud tähtedega“ edasipääsu taganud temperamentne Brigitte Susanne Hunt, et ta mõjub meestele sarnaselt.