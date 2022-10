30 AASTAT KESTNUD ROMANSS LÄBI? Tanel Veenre: meie suhtes on rohkem vabadust, Aldo Järvsoo: kooselu on õnnelik

Tunnustatud ehtekunstnik ja populaarsete kõrvamarjade autor Tane Veenre räägib värskes Anne&Stiil numbris: „Nüüdseks on selles koosluses olulised teised dominandid kui 30 aastat tagasi, kui me kümnendas klassis armusime, kui Aldo (Järvsoo, moekunstnik, pikaajaline elukaaslane) tuli punases särgis ja istus minu kõrvale. Kolmekümne aasta jooksul muutume ju kõik. Paljuski oli me mõlema areng selles suhtes kinni jäänud, aga toimime endiselt väga hästi inimliku tandemina ja jagame sama väärtussüsteemi, isegi kui anname teineteisele enam vabadust.“