ÕL VIDEO | Tantsustaar Ratas oma heast vormist: „Ei ole vaja neid saiu nii palju süüa, Jüri! Mitte, et ma ei tahaks...“

Nii žürii kui ka televaatajad hääletasid Jüri Ratase ja tema tantsupartneri Kristina Tarmeti „Tantsud tähtedega“ saates kindlalt edasi. Kuidas riigikogu esimees oma pasodoobliga rahule jäi? „See oli tants, mida nautisin, aga see oli ka raske. See võttis füüsiliselt väga läbi ja trenni jooksul ei vahetanud ma kaks korda särki, vaid kolm. Sama saan öelda tango kohta – see on inimesele, kes võistlustantsuga ei tegele, keeruline – rütm muutub kiiresti. Tantsud tulid aga ikkagi päris hästi välja kui mõelda, et kuue päevaga õppisin kaks tantsu. Esmaspäeva hommikul teadsin nii tangost kui ka pasodooblist null protsenti.“