KUS SUITSU, SEAL TULD: supermodell Gisele Bündchen lahutas abielu

Brasiilia päritolu tippmodell Gisele (42) ja NFLi staar Tom (45) teatasid abielulahutusest reedel. Supermodell kirjutas Instagram Storys, et lahku mindi sõbralikult. „Minu prioriteediks on alati olnud ja on ka edaspidi meie lapsed, keda armastan kõigest südamest. Jätkame Tomiga nende kasvatamist, et pakkuda neile armastust, hoolt ja tähelepanu, mida nad väga väärivad,“ vahendab People.com.