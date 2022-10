Kaisa Ling: „Ma tahan, et inimesed paneksid pidu! Ja et see oleks natuke ebakorrektne – moraalselt, poliitiliselt, kehaliselt.“

NAINE NAGU TROMPET: Kaisal on vali hääl. „Mulle juba lapsena öeldi, et ma olen nagu udupasun. Nüüd ma olen arenenud ja hakkan endast üha rohkem mõtlema nagu trompetist. Aga minu soolopill on ikkagi sõna.“ Foto: Stanislav Moškov