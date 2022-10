Rõõmusõnumid! Piret Järvis-Milder on taas lapseootel: asjad on turbulentsed, sest meie reisiseltskond saab ühe liikme juurde

Muusikud teatavad, et nende reisiseltskonnas toimuvad olulised muutused. „Täna õhtul jõuab finišisse meie pere Tai seiklus ehk eetrisse jõuab „Pea ees vette“ viimane osa. Kogu see komplekt - reis ise, kuni selle jõudmine ETV ekraanile on olnud üks toredamaid etappe meie eludes ja me oleme südamest tänulikud, et olete meid vaadanud ja kaasa elanud. Oleme teilt saanud sadu kirju ja sõnumeid, mis on teinud südame alt ikka väga soojaks ja ka montaažis palju hoogu juurde andnud. Taas kord - suur suur aitäh selle eest! Palju küsitakse, millal tuleb uus hooaeg ja kuhu sellel talvel sõita plaanime. Aus vastus on, et hetkel on asjad selle koha pealt turbulentsed, sest üsna varsti saab meie reisiseltskond ühe liikme juurde!“ jagab paar oma sotsiaalmeedias.