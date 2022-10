ARVUSTUS | Improteatri koomiliste sketšide õhtu ehk lugu sellest, kuidas Ott Sepp mängis mu nukukest ja saagis naise pooleks

Improetendustel on alati teatav salapärasus, sest kunagi ei tea, millistel teemadel näitlema hakatakse. Samas on põnev jälgida, kuidas näitlejad keerukate olukordadega toime tulevad. Kuna Ott Sepp on minu jaoks Eesti Benny Hill, siis ootused olid õhtuseks meelelahutuseks kõrged. Samas mõlgutasin mõtteid, kas näitlejate koorekiht tulebki keerukas majanduslikus olukorras toime vaid tänu baarides esinemistele?!