Rita Ray avaldab uue albumi

Soulitar Rita Ray avaldab peagi oma teise kauamängiva albumi „A Life of Its Own“. Albumi esitluskontserdid toimuvad 3. detsembril Tartu Vanemuise ja 10. detsembril Tallinna Alexela kontserdimajas.

Tallinna esitluskontserdile on oodata soojendusbändi Steps To Synapse. Järelpidu toimub endises NO99 teatrimajas, kuhu on oodatud kõik kontserdikülastajad.