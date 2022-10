„Lõpuks olime Priiduga kell kolm öösel minu vannitoas ja küürisime oma riideid verest puhtaks.“

„Olime ise ka üllatunud, kui casting`ule tulid Priit Võigemast ja Taavi Teplenkov,“ tunnistab kümme aastat tagasi valminud filmi „Vasaku jala reede“ režissöör Arun Tamm, et selliseid näitlejaid nähes vajus režissööridel lihtsalt suu ammuli. Aga võib vist tõesti öelda, et kuna stsenaarium ning värvikad tegelaskujud olid ehk Eesti mastaabis mõnevõrra uudsed, siis tegidki need asjaolud võimalikuks selle, et kõik suurnimed ilma veenmata ning pooltasuta meie filmis ikkagi kaasa lõid.“