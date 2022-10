VIDEO | Westholmi direktor Rando Kuustik: „Vägivald ja kiusamine on kolinud teistesse vormidesse. Netiavarustes toimub väga-väga julmi asju.“

„Sellest, kui keeruliseks ühe või teise lapse elu tehakse, teame me vaid jäämäe tippu. Kool on siin päris jõuetu, need asjad ei jõua meieni. Nii et vägivald on olemas, aga teisel kujul,“ tõdeb Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor Rando Kuustik, et kaklused ja kiusamine on liikunud koolikoridorist pigem netisuhtlusse.