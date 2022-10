Füüreri-fänn Kanye tahtis oma albumile pealkirjaks panna "Hitler"?

West on viimastel nädalatel kaotanud antisemiitlike väljaütlemiste tõttu arvukalt koostöölepinguid, näiteks Adidase, Gapi ja Balenciagaga. Neli eraldi allikat kinnitas sel nädalal CNN.comile, et 45aastane räppar on ammune Hitleri-fänn. West tahtnud oma kaheksandale stuudioalbumile pealkirjaks panna „Hitler“. Lõpuks sai pealkirjaks siiski „Ye“ - Westi nüüdne ametlik nimi.

Westi firma Yeezy juhttöötajana tegutsenud mees rääkis CNNile, et räpparil oli kombeks Hitlerit ülistada ja praalida, et ta on lugenud „Mein Kampfi“. Kanye olevat natsiliidri juhivõimetest sisse võetud. „Tema sõnul oli uskumatu, et Hitler suutis nii suurt võimu saavutada, ning ta rääkis kõigist neist suurepärastest asjadest, mis Hitler ja natsipartei olid sakslastele toonud.“