The Rasmus leinab 43aastasena surnud bändikaaslast

The Rasmus pühendas kadunud bändikaaslasele Instagrami-postituse. Janne on 1996. aastal tehtud pildil vasakult teine. „Saime eile õhtul kurva uudise: Janne Heiskanen on surnud. Puhka rahus, Janne 1979-2022. Sa jääd meie mälestes igavesti elama.