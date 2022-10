Kuningakoja ekspert: Harry memuaaride tagajärjed võivad olla katastroofilised

Spare viitab väljendile heir and spare, millega tähistatakse traditsiooniliselt Briti troonipärijat ja tema nooremat venda, kes on otsekui tagavaravariant. Septembris suri 70aastase valitsusaja järel Elizabeth II. Harry isast Charlesist sai kuningas Charles III, Harry vanemast vennast prints Williamist Walesi prints ehk ametlik troonipärija. Briti kuninglikust perest kirjutanud Richard Fitzwilliams nimetab Harry (38) valitud pealkirja sensatsiooniliseks. „See annab mõista, et Harryt ei väärtustatud … või et ta tundis, et pole sündmuste keskel,“ ütles kuninglik biograaf Daily Mailile.