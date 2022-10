Elagu armastus! Stefan palus kallima kätt: „Vici on võetud!“

„Nokitseme Victoriaga kodu kallal, sest laps on tulemas. Elu on väga äge,“ rääkis muusik Stefan septembri lõpus Õhtulehele. Kas tulemas on aga poiss või tüdruk? „Meie teame, aga ma veel ei ütle,“ lausus Stefan muiates. „Oleme lapsele kõiksugu riideid ostnud ja voodit otsinud. Armeeniast anti ka riideid kaasa! Vanaema pani kohvrisse ägedate armeeniakeelsete kirjadega rõivaid, ei küsinudki,“ jutustab laulja, kes käis hiljuti oma juurte juures reisisaadet filmimas.