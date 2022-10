HÜVA NÕU | Miks teeme oma elu ebavajalikult keeruliseks, vahel lausa väljakannatamatuks?

Elumuutuste ekspert Irene Kaljuste sõnul annab läbi Enneagrami oma ego ülesehitusest teadlikuks saamine selgema pildi endast ja paljastab käitumiste mustrid, mis alateadlikult juhivad ja motiveerivad meid teatud viisidel tegutsema igapäeva elus. “Eriti oluline on teadlikus just selliste mustrite osas, mis meid ennast ja inimesi meie ümber ei toeta, mis juba on iseennast ja oma suhteid lõhkuvad. Tahame seda endale tunnistada või mitte, aga meil kõigil on neid vähemal või rohkemal määral ja nad teevad elu ebavajalikult keeruliseks, vahel lausa väljakannatamatuks,“ sõnab ta.