VIDEO | PAARIA: Kanye West visati spordijalatsite firma peakorterist välja

Adidas ja veel mitu firmat on katkestanud koostöö Kanye Westiga, kes on viimastel nädalatel silma paistnud juudivastaste sõnavõttudega. Nüüd üritas räppar minna oma Yeezy tossude asjus spordijalatsite firma Sketchers bosside jutule, kuid visati sealt välja. Õnnetul Westil polnud aimugi, et Sketchersi omanikud on juudid.