VALUSAD SÕNAD: „Sõprade“ täht soovib Keanu Reevesile surma?

1. novembril ilmuvas mälestusteraamatus „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ („Sõbrad, kallimad ja See Suur Hirmus Asi“) kirjutab kus „Sõpradega“ maailmakuulsaks saanud Perry (53) kirjutab oma elust ning alkoholi- ja ravimisõltuvusest, mis oleks ta äärepealt tapnud. 2018. aastal oli näitleja kaks nädalat koomas ning arstid andsid talle vaid 2% elulootust.