KUUM TREND VÕI KÜLM KAALUTLUS? Kõvasti kõhnunud Jüri Ratas ei kiirusta suureks jäänud riietest lahti saama

Mida siin ilustada: Jüri Ratase viimase aja otsused – eestkätt just tantsusaates osalemine – on olnud paljude eestlaste jaoks üsnagi vastakad ja küsitavad. Sama võib öelda ka tema moevalikute kohta. Ratase uus dieet nimega „Tantsud tähtedega” hakkas aga ruttu vilja kandma ja riigikogu esimees on edukalt 15 kilo alla võtnud. Halb uudis on aga see, et riided, mida poliitik ametlikel kokkusaamistel kannab, on mehele silmnähtavalt liiga suured.