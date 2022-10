"Loki" täht Tom Hiddleston on vargsi isaks saanud

USA ajakirja andmeil on Zawe (38) salamisi beebiga maha saanud ning noor pere naudib kooskasvamist. „Zawe ja Tom on ülirõõmsad,“ kinnitab Us Magazine'i allikas. Kõik pole lust ja lillepidu: vanemarolliga tuleb harjuda ning beebi on kaasa toonud unetuid öid. „Kuid nad on väga elevil.“