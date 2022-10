Milline on Eesti seksiostja maailmapilt? Prostituutide püsiklient: mõnele mehele on looduse poolt antud kaasa, et ta tahab võimalikult paljude naistega vahekorras olla

„Pealtnägija“ tutvustas televaatajale seni suurimat uuringut, kus on kaardistatud Eesti seksiostjaid ja nende maailmapilti. Saates said sõna ka varjunimede all peituvad Kalmer (52) ja Henno (74), kes tunnistavad avameelselt, kuidas nad on regulaarselt seksiteenuseid tarbinud. „Mõni küsib, kas sa kohvi tahad. Ajame natuke juttu. Ja siis ma hakkan naist hellitama. Füüsiliselt,“ kirjeldab 74aastane mees, kuidas kohtumine seksimüüjaga välja näeb.