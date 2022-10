SUUNAMUDIJA SOOMES | Kihk kuuluda glamuursesse seltskonda on pannud mind ennast vihkama ja tahtmise jäädavalt lahkuda...

Otsustasin oktoobrikuus kirjutada kaks lugu teemal, kuidas olen jõudnud iseenda vihkamisest iseenda armastamiseni. See teekond ei olnud kerge, kuid ilma selleta poleks ma täna see, kes ma olen. Minuni jõudis kogu see arusaamine läbi karmi reaalsuse - sa ei pea kõikidele meeldima, et olla päriselt õnnelik. Kõik need üritused, näiline glamuur ja „igavene sõprus“ mõjub mürgina, kui sa seda õigesti doseerida ei oska. Mina kaotasin ennast ära…