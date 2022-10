HÜVA NÕU | Nõustaja Toivo Niiberg: "Mulle enim esitatud küsimus käib ennasthävitava käitumise kohta."

Eestlastel on vanasõna, et teise silmas pindu näed, kuid enda omas palki mitte. See ütlus pole sündinud teps mitte tühjalt kohalt, sest ka psühholoogid nendivad, et väga sageli ei oska inimesed iseend, oma mõtteid ja tegevusi objektiivselt analüüsida. Lihtsam on leida „süüdlane“ väljastpoolt ennast kui hakata midagi endas või oma käitumises muutma. Ent just see on kõige kiirem ja ka kergem tee teistsuguste tulemuste ja enesetundeni.