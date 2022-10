Ukrainlased valivad oma eurolaulu pommivarjendis

Ukraina võit Eurovisionil on tiivustanud kohalikke muusikuid järgmise aasta Eurovisionile pürgima. Ukraina riiklik ringhääling UA:PBC on saanud 299 artistilt ligi 400 laulu. Valikuprotsessi juhtiv muusikaprodutsent Pianoboy on öelnud, et tema soov on leida Vidbiriga uusi talente. „Ühtlasi soovin, et see muusika inimesi liigutaks ja neil tuju tõstaks.“