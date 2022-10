Juudivastased avaldused läksid Kanyele maksma miljardäristaatuse

Eelmise aasta märtsis hindas ajakiri Forbes Kanye Westi (43) varandust 6,6 miljardile dollarile. Ent nüüd on tal varasemaga võrreldes lausa tühjad pihud: Forbesi andmeil on räpistaari varandus kahanenud 400 miljonile dollarile. See raha on pärit Westi arvukatest kinnisvaradest, muusikakataloogist ning 5-protsendisest osalusest eksabikaasa Kim Kardashiani trimmiva pesu firmas Skims. Kanyel on Forbesi andmeil ka kenake kogus sularaha.