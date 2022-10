PÄÄSTKE NOORED HINGED! Produtsent Hans Noormets: Kaja Kallas, mida me kiusamise suhtes teeme? Peaminister: igaüks meist saab head eeskuju näidata

„Tunnen, et oleme just ühiskonnana läbikukkunud,“ noomib elektroonilise muusika produtsent ja artist Hans Noormets (25) ehk Rozell. Ta pole rahul, et elame riigis, kus tüdrukutekamp peksab külma südamega eakaaslase läbi. Kuna Hans on kiusamist ka omal nahal tundnud, nõuab ta riigilt ja peaministrilt probleemile jõulisema tähelepanu pööramist. Mida arvab noore artisti seisukohast aga Kaja Kallas?